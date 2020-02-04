القبض على مطلوب خطير ومسلح في محافظة العقبة

ن القت قوة أمنية القبض على مطلوب مصنف بالخطير جدا والمسلح، بحقه 47 طلبا أمنيا، في منطقة الراشدية بمحافظة العقبة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنف بالخطير جداً والمسلح وبحقه 47 طلباً امنيا،ً ويشكل خطرا على المجتمع المحلي وتحديد مكان تواجده داخل منزل في منطقة الراشدية في محافظة العقبة داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض على المطلوب.

وأضاف، انه تم ضبط سلاح ناري وكمية من الذخيرة، و8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة معدة للبيع إضافة إلى كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و500 حبة مخدرة، وبوشر التحقيق معه. ودعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى نبذ كافة أشكال الجريمة والسلوكيات الخارجة عن القانون، والتبليغ عنها، خاصة فيما يتعلق بترويج المواد المخدرة وحيازتها، لما لها من أثر سلبي ومدمر على المجتمع.

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