الفايز: أية مشاريع لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة



جدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، رفض الاردن لخطة السلام الأمريكية المسماة إعلاميًا بـ “صفقة القرن”. مؤكداً على مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الفايز في كلية القيادة والأركان الملكية في العاصمة عمان، حيث أكد أن الأردن مواقفه ثابتة وراسخة.

وقال إن الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفقاً للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأوضح الفايز أن “أية مشاريع للحل لا تلبي للشعب الفلسطيني حقوقه هي حلول مرفوضة، خاصة صفقة القرن التي تحدثت عنها الإدارة الأميركية”.