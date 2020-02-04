الامارات رتبت لقاء نتنياهو مع البرهان، والحكومة السودانية تنفي علمها المسبق بهذه الجريمة

قررت الحكومة السودانية، عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا أمس الاثنين.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أمس الإثنين، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس المجلس الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في “عنتبي” بأوغندا.

وأضاف صالح، “تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا”.

وتابع، “لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن الأخير التقى، مساء الاثنين في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانان جاء فيه: “لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين”، بحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أن “رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي”.

وقد تزامن لقاء نتنياهو مع عبدالفتاح البرهان مع إعلان “صفقة القرن” يطرح تساؤلا حول العلاقة بين الحدثين، حيث نتنياهو، مع البرهان، على بدء تعاون بين البلدين، قد ينتهي بتطبيع العلاقات بينهما، وذلك في لقاء عقد بينهما على هامش زيارة نتنياهو إلى أوغندا.

وتريد إسرائيل فتح الأجواء الجوية السودانية امام ملاحتها الجوية، لتقصير رحلاتها الجوية إلى أمريكا اللاتينية، في حين ترغب السودان بأن تتوسط لها إسرائيل مع الولايات المتحدة، لتُزيلها من قائمة الدول “الداعمة للإرهاب”.

وقال نتنياهو إنه يعتقد أن السودان يخطو نحو التغيير، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي كان مقرّبا من إيران، وهذا ما قاله لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي وجه دعوة استثنائية للبرهان ليلتقي به في واشنطن، في خطوة تشكل منعطفا بين واشنطن والخرطوم.

وقال مصدر مقرّب من البرهان، إن السعودية ومصر كانتا على علم بعقد اللقاء، مؤكدا أن الإمارات العربية هي من رتبته.

صحيفة إسرائيلية: أبوظبي رتبت لقاء البرهان مع نتنياهو

كما كشفت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” العبرية، نقلا عن مسؤول عسكري سوداني، النقاب عن أن أبوظبي هي من رتبت اللقاء الذي جرى بين البرهان، ونتنياهو، في أوغندا الإثنين.

ووفق المسؤول الذي وصفته الصحيفة بأنه “رفيع المستوى”، ولم تكشف عن اسمه، رتبت أبوظبي اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلمت به دائرة ضيقة من كبار المسؤولين في السودان، بالإضافة إلى السعودية ومصر.

وأضاف أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو؛ لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد على “تسريع” عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وقد أدانت اللقاء منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية هذا اللقاء اللعين، فيما قالت الحكومة السودانية، في بيان مقتضب، إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأنه. –