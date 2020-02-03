البرهان يلتقي نتنياهو اليوم في اوغندا ويتفقان على تطبيع سريع بين اسرائيل والسودان.. ولا عزاء لفلسطين
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جرينتش+2 10:16
لماذا قد تؤدي خطة تقشفية تقليدية إلى تفاقم المشاكل في لبنان

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