جواء باردة ومستقرة في أغلب المناطق ولطيفة بالأغوار والعقبة

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، وتسود المملكة أجواء مستقرة وباردة في أغلب المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ليلا إلى شمالية غربية.

ووفقا لتقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها قليلا الاربعاء، وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 3، وفي مرتفعات الشراة من 12 – 2، وفي مناطق البادية والسهول من 15 – 5، وفي مناطق الأغوار من 25 – 9، والبحر الميت 24 – 9، وفي خليج العقبة من 25 إلى 9 درجات مئوية.

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