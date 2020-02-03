البرهان يقوم بزيارة سرية لأوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو

الخرطوم – سبوتنيك

قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بزيارة غير معلنة إلى دولة أوغندا اليوم الاثنين، تزامنا مع زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أوغندا اليوم.

وقال مصدر حكومي لوكالة “سبوتنيك” اليوم “رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يقوم بزيارة غير معلنة إلى دولة أغندا، اليوم الاثنين، لمدة يوم واحد”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة الولايات المتحدة.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن “وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها”.