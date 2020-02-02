صدفة ام مؤامرة.. إنفلونزا الطيور تتفشى في الصين بالتزامن مع توسع فيروس كورونا الذي قتل 304 أشخاص حتى الآن
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جرينتش+2 03:06
نقابة تجار الالبسة: مستورداتنا من الصين تمت قبل الاعلان عن كورونا

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