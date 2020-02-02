صدفة ام مؤامرة.. إنفلونزا الطيور تتفشى في الصين بالتزامن مع توسع فيروس كورونا الذي قتل 304 أشخاص حتى الآن

كشفت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس “كورونا” المميت الذي وسع انتشاره.

وذكرت وزارة الزراعة الصينية، أن هذا الفيروس بدأ بالتفشي من إحدى المزارع في منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ، في مؤسسة لتربية الدجاج وتسمينه، كان فيها 7850 طيرا، نفق منها 4500 بسب إصابتها بهذا الفيروس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين يوم السبت، بأن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين سكان المقاطعة بهذا الفيروس.

ويأتي تفشي فيروس “إتش 5 إن 1” في هونان، في وقت تنهمك فيه السلطات الصينية في محاولات احتواء انتشار فيروس “كورونا” المميت الذي أودى حتى الآن بحاية أكثر من 300 شخص.

واكتشف “إتش 5 إن 1” لأول مرة في عام 1996 في الصين، وهو قاتل بشكل خاص للدواجن.

ويسبب الفيروس الذي يطلق عليه غالبا إنفلونزا الطيور، ألما شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وحصد إنفلونزا الطيور أرواح حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

كما كشفت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن 304 أشخاص قد توفوا في البلاد من فيروس “كورونا” المستجد حتى الآن، بعدما قضى هذا الفيروس المميت خلال الساعات الـ24 الماضية على 45 شخصا إضافيا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بهذا الفيروس المميت الذي وسع انتشاره، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة الوباء بوسط البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي الواقعة في وسط البلاد.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بسبب الفيروس.