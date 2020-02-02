ارتفاع على درجات الحرارة ولكن الأجواء ستظل باردة لثلاثة أيام

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء غائمة وباردة بوجه عام في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة، وتسود ليلا أجواء شديدة البرودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح متغيرة خفيفة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الاثنين، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء، الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 9 – 2، وفي مناطق البادية والسهول من 15 – 5، وفي مناطق الأغوار من 23 – 9، والبحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة من 21 إلى 10 درجات مئوية.

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