اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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جرينتش+2 09:42
نقلهم لمستشفى البشير لفحصهم .. وصول طائرة اخلاء تقل 71 طالبا اردنيا وعربيا من ووهان الصينية

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