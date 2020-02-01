زلزال بجديد يضرب “ألازيغ” التركية ولا انباء عن ضحايا/ فيديو

أنقرة/الأناضول

ضرب زلزال، فجر اليوم السبت، ولاية ألازيغ شرقي تركيا، وبلغت قوته 4.5 درجات على مقياس “ريختر”.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية(آفاد) على موقعها الإلكتروني الرسمي”.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 02.32 بالتوقيت المحلي(11.32 تغ) ومركزها قضاء (سيفيرجه) بالولاية، وعلى عمق 6.97 كم تحت سطح الأرض.

ويوم 24 يناير/كانون ثان المنصرم، ضرب زلزال قضاء “سيفرجه” المذكور وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس “ريختر”، وأسفر عن مقتل العشرات، وإصابة المئات.

#deprem Elazığ da 4.8 deprem 6.8 lik depremin hiç bir yerde olmayan görüntüsü gezin de deprem anında beliren beyaz ışığa dikkat pic.twitter.com/MlRzTWBgVc — Halil Kazım Erol (@HalilKazmErol6) February 1, 2020