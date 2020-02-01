الفتحاوي يحيى رباح يتهم ابن زايد ودحلان بالتورط في إعداد “صفقة القرن”

"يوم محزن لأمريكا".. بيلوسي تتهم مجلس الشيوخ بالتستر على ترامب ولكن قرار عزله الذي أقره مجلس النواب قائم للأبد
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