مع بداية”سعد الذابح”.. اجواء ماطرة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم

تتأثرالمملكة اليوم الجمعة بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها تساقط البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-70 كم/ساعة، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتكون الاجواء ليلا غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا مع استمرار الفرصة لهطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، وتدريجيا تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول وتصبح الاجواء شديدة البرودة، وتضعف تدريجيا سرعة الرياح.

وتكون الأجواء يوم غد السبت باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً، مع الفرصة لهطول زخات خفيفة الى متوسطة أحيانا من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر اثناء النهار.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاحد، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عمان 11 – 4 درجات مئوية، وفي المناطق الوسطى 10 – 3، وفي المناطق الشمالية 11 – 5، وفي المناطق الجنوبية 11 – 1 وفي العقبة 21 – 10 درجات.

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