اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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جرينتش+2 11:45
مع انطلاقة “الفجر العظيم” اليوم… شرطة الإحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين/ فيديو

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