مظاهرات رافضة لـ (صفقة القرن) في الضفة الغربية وإصابة العشرات

القدس المحتلة – وكالات

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات منددة بـ “صفقة القرن” في الأغوار الشمالية ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين بالمظاهرات الاحتجاجية في الأغوار الشمالية وقرية كفر قدوم في قلقيلية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم مظاهرات حاشدة ضمن فعاليات يوم الغضب الذي دعت له القوى الوطنية الفلسطينية رفضا لـ (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في مدينة أريحا ورام الله والخليل ومخيم العروب شمال الخليل وقرى بدرس وبلعين غرب رام الله رفعوا لافتات تندد بصفقة القرن وبانحياز الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وكانت انطلقت فعاليات يوم الغضب بمشاركة حاشدة للفلسطينيين في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل وباقي مساجد الضفة الغربية والقطاع .

وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى المبارك واعتدائها على المصلين.

كما أصيب بعد ظهر اليوم الجمعة، عدد من الشبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بدرس غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بدرس.

وفي ذات السياق، أصيب مواطن بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، يوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة “حماية الأغوار” في قرية عاطوف شرق طوباس.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال هاجمت آلاف المشاركين في المسيرة الجماهيرية ضمن فعاليات “حماية الأغوار” بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفعاليات محافظة طوباس وحركة “فتح”، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المشاركين.

وأضافت أن مواطنا أصيب بقنبلة غاز في كتفه بصورة مباشرة، نقل إثرها إلى المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الجليل رسمي بشارات من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، ورماح جلال بني عودة.

وأكد المشاركون في المسيرة، على أنهم لن يسمحوا بتنفيذ القرار الأميركي الإسرائيلي تحت مسمى “خطة القرن”، لأن الأغوار أرض فلسطينية ولن يتم التنازل عنها، ولن تمر هذه الخطة على شعبنا.

ولفتت المصادر إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس، وانتشار المستوطنين على الأطراف الجنوبية لقرية مادما جنوب نابلس، واندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في المكان.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين خلال صلاة الجمعة، في الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقـة عاطوف والرأس الأحمر بالاغوار.

ومن جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في مخيم العروب شمال الخليل، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت تنديدا بما يسمى “صفقة ترامب”.

وبينت المصادر، أن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم، وشرعوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لـ”صفقة القرن”، ما إدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتدى جنود الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في المخيم، ومنعوه من مواصلة عمله في المكان.

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، عقب انطلاق مسيرة للمواطنين بعد صلاة الجمعة، أطلق الاحتلال خلالها وابلا كثيفا من قنابل الغاز، صوب منازل المواطنين، ما أسفر عن اختناق عشرات المواطنين.

وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت اليوم تنديدا بسياسة الاحتلال القمعية بحق أطفال القرية والتي كان آخرها اصابة الطفل محمد مهند شتيوي (15 عاما) مساء أمس، كما حمل المتظاهرون شعارات تندد بـ”صفقة القرن” وخطورتها على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدين أنه لا دولة دون القدس عاصمة فلسطين.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت صباح الجمعة، أربع حافلات قادمة من مختلف محافظات الوطن للمشاركة في المسيرة الجماهيرية في الأغوار الشمالية.