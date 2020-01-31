اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:45
قيس سعيد: حق فلسطين لن يسقط بالتقادم وكل من له علاقة بالكيان الغاصب هو خائن فالتطبيع خيانة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني