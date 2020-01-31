شاهد واحكم .. من الأكثر رشاقة ياسمين صبرى ام ناهد السباعى/ فيديو

تعتبر ياسمين صبرى وناهد السباعى الفنانتان الأبرز فى الوسط المصري اللتان تمارسا رياضة اليوجا، المعروفة بصعوبتها وحاجتها إلى رشاقة ولياقة كبيرة.

وتحرص ياسمين وناهد على نشر صورهما أثناء ممارستهما “اليوجا” وسط إعجاب كبير من الجمهور برشاقة الثنائى، لتتقل المنافسة بينهما من التمثيل إلى التمارين وأيهما أكثر رشاقة وقدرة على عمل التمارين الصعبة.

وتصور ياسمين صبرى حالياً مسلسلها الجديد “فرصة تانية” فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين ويسجل البطولة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما بعد تقديمها “حكايتى” العام الماضى.

أما ناهد السباعى فتصور دورها فى مسلسل “النهاية – the end” مع يوسف الشريف مع يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل،

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى “حكايتى” فى رمضان الماضىن، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال ناهد السباعى فيلم “اللعبة أمريكانى” الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فهمي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أحمد شامي، تأليف الراحل مدحت السباعي وإخراج ايناس سيف وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، من خلال معاناة شاب وفتاة من صعوبات مادية واجتماعية عديدة في سبيل محاولة إتمام زواجهما.