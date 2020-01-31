اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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جرينتش+2 12:50
شأن اتهاماته لايران.. بومبيو يصف الحزب الشيوعي الصيني بـ “التهديد الرئيسي في عصرنا”

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