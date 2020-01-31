تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه وتثبيت الغاز والكاز

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-29 شباط/فبراير)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول من العام الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.

وقالت وزارة الطاقة في بيان صحفي: انعكس هذا الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر شباط بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 785 فلس/لتر،

كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 1015 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلس/لتر ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر ، في حين تم الإبقاء على سعر الكاز عند 595 فلس/لتر.

وبحسب الوزارة فإن معدل سعر خام برنت انخفض من 67 دولارا للبرميل لشهر كانون الأول من العام الماضي إلى 63.8 دولارا للبرميل في شهر كانون الثاني من العام الحالي.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.