الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تعرّض اتفاقية وادي عربة للخطر جراء "صفقة القرن" وضم غور الأردن
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جرينتش+2 12:20
هكذا يتحدث الرجال/ سليم الحص: إن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية وتاريخها وعزتها وكرامتها

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