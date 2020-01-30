الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تعرّض اتفاقية وادي عربة للخطر جراء "صفقة القرن" وضم غور الأردن
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جرينتش+2 03:33
نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بمد يد العون للصحف الورقية

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