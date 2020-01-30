دخل الفرد الخاضع للضريبة اصبح 750 دينارا.. البدء بزيادة اقتطاعات ضريبة الدخل

دخلت المرحلة الثانية من قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من بداية العام الحالي ليصار إلى تخفيض قيمة الدخل الخاضع للإعفاء الضريبي للفرد الأعزب إلى 9000 دينار سنويا، مقارنة مع 10000 دينار في العام الماضي، وتخفيض اعفاء الأسر إلى 18 ألف دينار سنويا بدلا من 20 ألفا.

ويعني ذلك أن دخل الفرد الأعزب الذي يبلغ 833 دينار فما فوق شهريا خاضعا لضريبة الدخل لكن بعد دخول المرحلة الثانية سيصبح دخل الفرد البالغ 750 دينارا فما فوق خاضعا للضريبة.

كما كان دخل الأسرة الذي يبلغ 1666 دينارا فما فوق شهريا خاضعا للضريبة لكن بعد دخول المرحلة الثانية سيصبح دخل الأسرة البالغ 1500 دينارا شهريا فما فوق خاضعا للضريبة. ويتم استيفاء الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف الأولى في السنة الواحدة، و 10 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة آلاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات). وخفّض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة والتي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 15 ألف دينار ويقل عن 20 ألف دينار، حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.

ونسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ 20 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرض ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.

وأما بالنسبة للأسرة تنخفض قيمة الإعفاءات للأسرة في العام الحالي إلى 18 ألف دينار يضاف لها فواتير بقيمة 5 آلاف دينار، بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، بواقع ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.

ووفقا لنص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، يوجد إعفاء للفرد الأعزب بقيمة ألف دينار كحد أعلى مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة.

ولحساب الدخل الخاضع للضريبة تخصم للشخص الطبيعي المقيم المكلف مبلغ تسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها، وتسعة آلاف دينار عن المعالين لسنة 2020 وما يليها.

ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بمبلغ ألف دينار للمكلف تبدأ من 2020 وما تلاها.

وألف دينار لزوج الملكف تبدأ من سنة 2020 وما تلاها، وألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3000 دينار، وفي حال تقديم اقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الازواج أو في حال قرارات التقدير المشتركة او المنفصلة لهم لا يجوز ان يتجاوز الاعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار.

وللمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الاحوال جميعها (23) ألف دينار.

ووفقا للقانون للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى اعالتهم، وللمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير أو مستندات معززة لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

ويمكن احتساب ضريبة الدخل للأفراد على الرباط التالي:

https://www.istd.gov.jo/Arabic/news/NewTaxCalculate.aspx.