لليوم الثاني .. الجماهير الفلسطينية الغاضبة في الضفة وغزة والـ 48 والمهجر تنتفض احتجاجا على "لعنة ترامب"/ فيديو
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جرينتش+2 08:40
بعد تقاربها مع اسرائيل.. السعودية تقاطع حماس وتدمغها بالارهاب وتعتقل مناصريها

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