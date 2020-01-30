بروفات مكثفة لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز استعدادا لتصوير فيلم “كيرة والجن”

بدأ النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بروفات مكثفة للتحضيرات النهائية لفيلم “كيرة والجن” عن رواية 1919، من إنتاج سينرجى فيلمز، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل،

وقد شارك فى البروفات عدد كبيرمن الممثلين على رأسهم النجمة هند صبرى، والتى أقامت داخل مدينة السينما، استعدادا للتصوير خلال الأيام المقبلة، وفى سياق متصل، أوشك المؤلف أحمد مراد على الانتهاء من كتابة النسخة النهائية للفيلم، خاصة أنه المؤلف الأصلى لرواية 1919 التي تعتمد فى أحداثها على الصراع المصري الإنجليزي .

الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد ” البعض يذهب للمأذون مرتين” ، ومقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر، ويشارك فى بطولته ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.