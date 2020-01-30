ارتفاع درجة الحرارة اليوم الخميس وأمطار متفرقة غدا

يطرأ نهار اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ووفقا لتقرير دائرة الأرصاد الجوية، تستمر الاجواء ليلا باردة جدا في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث تسود أجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء بعد غد السبت باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتترواح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 10 – 3، وفي مناطق البادية والسهول من 14 – 5، وفي مناطق الأغوار من 21 – 9، والبحر الميت 20 – 12، وفي خليج العقبة من 21 إلى 11 درجة مئوية.

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