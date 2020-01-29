رفضت صفقة القرن.. حتى المطربة الرقيقة اليسا اشجع من الحكام العرب

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

فقد هاجمت إليسا الزعماء العرب، قائلة: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”.

وأضافت: “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم أمس الثلاثاء، “خطة السلام” المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.