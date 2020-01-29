اعتقال الشخص الذي ظهر في الفيديو الخادش للحياء العام

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى اليوم الأربعاء إحالة الشخص الذي ظهر خلال الفيديو الخادش للحياء العام والذي جرى تداوله قبل فترة للقضاء بعد إلقاء القبض عليه عند عودته للمملكة.

وأشار إلى أن الأمن الوقائي كانوا في وقت سابق قد أحالوا للقضاء ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا بتصوير ذلك المقطع، حيث جرى توقيفهم في حينه عن تهمة خرق خصوصية الآخرين واستراق السمع والبصر.

وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين تجنب نشر أو تداول أو إعادة نشر مثل تلك المقاطع أو المواد التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي وحياة أفراده ، وأن واجبهم في حال مشاهدة أو تصوير أية مخالفة للقانون اللجوء لأقرب مركز لأمني والإبلاغ عنها وتسليمهم ما يمتلكوه من أدلة أو مقاطع فيديو، أو الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ والابلاغ عن المشاهدة، تجنباً لتعريضهم للمساءلة القانونية وتحمل ما يترتب على نشرها من تبعات مجتمعية .