وزير الصحة يتفقد الماسحات الحرارية في مطار الملكة علياء الدولي

تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، صباح اليوم الثلاثاء، جاهزية الماسحات الحرارية في مطار الملكة علياء الدولي ضمن الإجراءات المشددة في الأردن التي تتخذها وزارة الصحة لمنع دخول فيروس كورونا المتجددة للمملكة.

واكد الدكتور جابر على بدء العمل بالمساحات الحرارية التي وضعتها الوزارة على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية وعددها 7 ماسحات ثابتة، واخرى يدوية، حيث وضعت ماسحتان حراريتان في مطار الملكة علياء الدولي تعمل على مدار الساعة مع الفرق الطبية المتخصصة للتأكد من سلامة وصحة الزوار القادمين الى المملكة من مختلف الدول ورفع مستوى الاداء، وكشف أي حالة مشتبه بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن البروتوكول العالمي والمعمول به لدى منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن وفي جميع المواقع الحدودية.

كما تفقد جابر يرافقه مدير السياحة العلاجية الدكتور سليمان عمارين جاهزية الفرق الطبية المتخصصة في مكافحة الوبائيات في مطار الملكة علياء الدولي، وكذلك مكتب السياحة الصحية والتعافي والمرافق الصحية، مؤكدا الدور الهام الذي يقوم به مكتب السياحة العلاجية في تقديم برامج التوعية للمرضى الوافدين الى المملكة وتقديم التسهيلات الممكنة والاجابة عن اي استفسار بالشأن الصحي.

واكد جابر ان الاردن يطبق الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية والتعافي بهدف تبسيط اجراءات قدوم المرضى للعلاج والتعافي في المملكة، مشيرا الى الدور الرقابي والاشرافي الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال مديرية السياحة العلاجية في متابعة المرضى من لحظة وصولهم مطار الملكة علياء الدولي او الحدود البرية ولغاية الحصول على المقصد العلاجي.



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