واشنطن تهب لنجدة الارهابين بعدما نجح الجيش السوري في تدمير تحصيناتهم غرب حلب وتقدم على محور خان طومان-فيديو
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«واشنطن بوست»: هل تشتعل حرب أهلية جديدة في أمريكا جراء تعصب الانجيليين؟

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