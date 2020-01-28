واشنطن تهب لنجدة الارهابين بعدما نجح الجيش السوري في تدمير تحصيناتهم غرب حلب وتقدم على محور خان طومان-فيديو
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جرينتش+2 03:59
بناء لدعوة عباس.. ممثلون عن حماس يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد على خطة ترامب

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