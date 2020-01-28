القبض على 4 أشخاص حاولوا سلب محطة وقود في عمان

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على أربعة اشخاص حاولوا سلب احدى محطات الوقود، بحسب مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة شرق عمان بتاريخ 20 كانون الثاني الحالي، يفيد بقيام مجموعة من الاشخاص المجهولين بالدخول لإحدى محطات الوقود ومحاولة سلب مبالغ مالية من عمال المحطة، وألحقوا اضرارا مادية بإحدى المركبات التابعة للمحطة وفروا من المكان بعد فشلهم بإتمام عملية السلب.

واضاف، ان فريقاً تحقيقياً من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق في الحادثة، حيث تمكنوا من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية اربعة اشخاص اشتبه بارتكابهم الجريمة، وتم القاء القبض عليهم جميعاً واعترفوا خلال التحقيق معهم بمحاولة سلب وإلحاق اضرار مادية بإحدى المركبات.

من جهة اخرى، ألقى العاملون في قسم البحث الجنائي في لواء الرصيفة القبض على شخص أطلق عيارات نارية في إحدى المناسبات، وضبط معه السلاح الناري المستخدم، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.