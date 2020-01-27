اخلتهم طائرات مروحية.. إصابة عدة أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد
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جرينتش+2 06:12
وجهاتُ نظرٍ إسرائيلية من صفقةِ القرنِ الأمريكيةِ

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