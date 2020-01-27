تكريم مديحة حمدي وسوزان نجم الدين عقب عرض مسرحية “حكاية طرابلسية “

يجري مساء اليوم تكريم النجمتين: المصرية مديحة حمدي، والسورية سوزان نجم الدين، عقب عرض المسرحية الليبية ” حكاية طرابلسية ” للنجمة خدوجة صبري وإخراج جمال عبد الناصر التي تشارك في مهرجان ” آفاق مسرحية ” وتعرض اليوم الساعة الخامسة مساء بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، كما سيكرم السفير الليبي من قبل إدارة مهرجان افاق مسرحية برئاسة الفنان والمخرج هشام السنباطي .

مسرحية “حكاية طرابلسية” نالت من قبل عدة جوائز منها جائزة الإبداع كأفضل عمل مسرحى مصور بمونديال القاهرة الدولى للأعمال الفنية والإعلامية، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة خدوجة صبري بمهرجان طقوس مسرحية بالأردن، وجائزة أفضل عرض بمهرجان مراكش الدولي للمونودراما.

يذكر أن مسرحية “حكاية طرابلسية” شاركت من قبل فى 7 مهرجانات مسرحية دولية منها مهرجان المسرح العربى بالقاهرة، ومهرجان مراكش الدولى بالمغرب، ومهرجان “القيروان للمنودراما” بتونس ومهرجان طقوس مسرحية بالأردن .

المسرحية من تأليف الكاتب الليبى منصور بوشناف وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى، وإخراج جمال عبد الناصر، وسينوغرافيا أبو بكر الشريف وإدارة فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدى، والدعاية مصطفى عوض، وأغنيته “أميمة يا ودادة” للفنان الليبى فتحى كحلول وشكر خاص للفنان محمد عبد المحسن كمنفذ للديكور والإضاءة .

المسرحية تتعرض لمعاناة امرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها إحداهن قتلت زوجها والآخري أصيبت بالجنون والثالثة شردت في الشارع.