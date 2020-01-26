مؤسسة الغذاء والدواء تصدر نشرة توعية حول فيروس كورونا الجديد

أصدرت مؤسسة الغذاء والدواء نشرة توعية تتضمن مجموعة من المعلومات حول فيروس كورونا الجديد المتسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك ضمن الجهود التوعوية المستمرة التي تبذلها.

وتهدف النشرة إلى التعريف بفيروس كورونا الجديد وأعراض الإصابة به وطرق انتقاله سواء من خلال الاختلاط المباشر بالمصابين أو الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس أو لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

ودعت النشرة إلى الالتزام بمجموعة النصائح والتدابير الوقائية من الفيروس مثل الحفاظ على النظافة وغسل الخضار والفواكه جيدا وغيرها من الوصايا. وبينت النشرة طريقة تقديم الرعاية الصحية للمصابين به من خلال تخفيف حدة الأعراض وعلاج المضاعفات.

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