“أمن الدولة” ترفع أولى جلسات قضية طعن سياح بجرش بعد إسناد تهمة الترويج لأفكار إرهابية للمتهمين

رفعت محكمة أمن الدولة، أولى جلسات النظر في قضية طعن سياح في جرش، التي جرت في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي. إلى الأحد المقبل.

وأسندت المحكمة، في جلسة اليوم الأحد، تهم جناية القيام بأعمال إرهابية للمتهم الأول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية للمتهم الثاني في قضية طعن سياح في محافظة جرش.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إن المحكمة أسندت أيضا تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية لمتهمين اثنين، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الاثنين إضافة إلى متهم ثالث.

واضاف ان التهمة المسندة للمتهم الأول هي جناية القيام بأعمال إرهابية وباستخدام سلاح، خلافا لأحكام المادة 7/ب/3، وبدلالة المادتين 2 و3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بحسب المبيضين.

وأضاف ايضا أن التهمة المسندة للمتهم الثاني جناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 وبدلالة المواد 2 و 3 و7/و من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، موضحا أن التهم تستوجب على فرض ثبوتها حضور محام للدفاع عن المتهمين الأول والثاني.

المتهمون، قالوا خلال تلاوة التهم المسندة إليهم بطعن سياح إنهم “غير مذنبين”.

وتتلخص وقائع القضية، وفق لائحة الاتهام، في أن المتهم الأول من حملة الفكر التكفيري (داعش) وهو صديق للمتهم الثاني، حيث باشر المتهم الأول يعرض فكره الإرهابي على المتهم الثاني واقتنع الأخير بهذا الفكر .

ثم خطط المتهمان للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وتواصلا مع شخص “يدعى ابو زينة” من عصابة داعش.

ثم اتفقا مع المتهم الثالث على الترويج لتنظيم داعش بعد أن اجتمعوا داخل مزرعة يعمل بها المتهم الثالث، وأثناء محاولة المتهم الأول الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، عرض المدعو “أبو زينة” من داعش أن ينفذ عملية إرهابية، وأعطاه فتوى بجواز الاعتداء على السواح الأجانب ولتكون العملية انتقاما لمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وفكروا في البداية بتنفيذ عملية ضد كنيسة في منطقة دبين، ثم اتفقوا على أن يتولى المتهم الأول تنفيذ العملية بالاعتداء على السواح الأجانب في جرش.

وعليه تم إحضار (صاروخ جلخ) وتم جلخ السكين والتي بلغ نصلها 16سم، وتوجه المتهم الأول إلى آثار جرش وبحوزته سكينا وساطورا وباشر بعملية الطعن، حيث أصاب 3 سواح من الجنسية المكسيكية، ورابع من الجنسية السويسرية، كما طعن اثنين من رجال الأمن، ودليل سياحي أردني وسائق حافلة.

وكان 4 سياح أجانب و4 آخرون أردنيون قد أصيبوا بجروح في حادثة طعن وقعت في جرش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وكانت مديرية الأمن العام، قد قالت في بيان، إن 4 أردنيين، منهم ضابطا صف في الأمن العام، ودليل سياحي، وسائق حافلة، إضافة إلى 4 سياح أجانب، منهم 3 من المكسيك، وسائحة سويسرية، أصيبوا في حادث الاعتداء بالطعن، في محافظة جرش.