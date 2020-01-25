ضبط شخص مطلوب وبحوزته ٧٥٥ عبوة زيت زيتون مغشوش بعمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة ببيع عبوات من زيت الزيتون المغشوش على المحال التجارية في العاصمة حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات والقاء القبض على ذلك الشخص.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد مكان ذلك الشخص في منطقة الأشرفية وسط العاصمة والقي القبض عليه ليتبين أن بحقه ٨ طلبات لعدة جهات أمنية مختلفة، وبتفتيش مركبته عثر داخلها على ٧٥٥ عبوة من زيت الزيتون المغشوش، وبوشرت التحقيق معه.