شمس خجولة مع ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء صقيعية باردة ليلا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء مساء باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، ومع ساعات الليل يتشكل الصقيع ويحدث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ويطرأ غدا الأحد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نهارا ولطيفة في الأغوار والعقبة، بينما تسود خلال ساعات الليل أجواء باردة جدا في أغلب المناطق، ويتشكل الصقيع ويحدث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة بعد غد الاثنين ارتفاعها لتلامس معدلاتها الاعتيادية، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 9 – صفر مئوي، المرتفعات الشمالية 5 – درجة واحدة تحت الصفر، مرتفعات الشراه 5 – ثلاث درجات تحت الصفر، مناطق البادية والسهول 10 – صفر مئوي، مناطق الأغوار 19 – 3، البحر الميت 17 – 8، وفي خليج العقبة 18 إلى 7 درجات مئوية.

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