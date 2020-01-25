الجيش السوري يسحق مسلحي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة" ويطهر "معرشمارين" ويطرق أبواب "معرة النعمان"
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جرينتش+2 08:42
بعد اخوان مصر وسوريا وتونس.. إخوان الجزائر ينضوون تحت عباءة اردوغان

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