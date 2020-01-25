القبض على سبعة مطلوبين مسلحين في محافظة مادبا

القى العاملون في مديرية شرطة محافظة مادبا القبض على سبعة مطلوبين بحوزتهم ستة اسلحة نارية، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن العاملين في مديرية شرطة محافظة مادبا والاقسام والفروع التابعة لها، تمكنوا خلال حملات أمنية نفذت في الايام الماضية من القاء القبض على سبعة من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بالقضايا الجنائية والمخدرات واطلاق العيارات النارية واقلاق الراحة العامة وضبطوا بحوزتهم ستة أسلحة نارية.

وأضاف أن من ابرز المقبوض عليهم مطلوب مسجل بحقه 22 طلبا في قضايا المخدرات وآخر متواري عن الأنظار منذ فترة طويلة ومسجل بحقه 15 طلبا، مشيرا انه سيتم إحالة كافة المقبوض عليهم إلى مصادر طلباتهم.