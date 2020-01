ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 20 قتيلا و1015 جريحا والارقام مرشحة للمزيد/ فيديو

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، والمصابين إلى 1015 شخصا، في عدد من الولايات التركية.

وجاء في البيان الصادر عن “آفاد”، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء “سيفرجه” بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

من جهته قال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية “ألازيغ” (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب “آفاد”، فيما أعلن مرصد “قنديلّي” لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

#Turkey #Earthquake

▪️ Centered in #Elazig

▪️ 6.8 magnitude

▪️ 17 dead so far

225 wounded

About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R

— The Famo (@luqiahmad) January 24, 2020