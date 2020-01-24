اجواء باردة وماطرة وثلجية اليوم الجمعة.. ومرتفع جوي غدا

تسود المملكة أجواء باردة جدا اليوم الجمعة، وتكون غائمة وماطرة في اغلب مناطق المملكة، وتهطل أمطار غزيرة على فترات خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق بحسب دائرة الارصاد الجوية.

ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، وتضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا مع فترات المساء وتتناقص كميات الغيوم، كما ويتشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق. وتتأثر المملكة يوم غد السبت بمرتفع جوي حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء مستقرة، وباردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون شديدة البرودة ليلاً، مع تشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الاحد، وتكون الأجواء باردة نهاراً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، بينما تكون باردة جداً ليلاً في اغلب المناطق، مع تشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في عمان 6 – 1 درجة مئوية وفي المناطق الوسطى 5 – 2 وفي المناطق الشمالية 7 – 2 والمناطق الجنوبية 6 -1 وفي العقبة 18 – 8 درجات.

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