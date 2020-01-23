في استطلاع للرأي العام اجرته وكالة رويترز.. أكثرية الأمريكيين تعبر عن رغبتها في عزل ترامب من منصبه

واشنطن- وكالات

أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن أكثرية الأمريكيين تريد عزل دونالد ترامب من منصبه كرئيس.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته رويترز وشركة إبسوس خلال الفترة بين الـ 17 والـ 22 من كانون الثاني الجاري في جميع أراضي الولايات المتحدة فإن44 بالمئة من المشاركين فيه يؤيدون عزل ترامب بينما اعتبر 31 بالمئة أنه يجب سحب الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ثلثا المشاركين إنهم سيتابعون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، ولكن 12 في المائة فقط ينوون أن يفعلوا ذلك يوميا.

وانطلقت في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول النقاشات في إطار محاكمة ترامب في استخدام نادر لآلية دستورية لعزله إثر اتهامه بطلب مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته.

وهذه ثالث مساءلة لرئيس فى تاريخ الولايات المتحدة ويحتاج عزل ترامب من منصبه لدعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ.

وكان أكثر من 300 من مسؤولي الأمن القومي السابقين في الولايات المتحدة من الجمهوريين والديمقراطيين انضموا أمس إلى حملة المطالبة بمساءلة ترامب لإساءة استخدامه السلطة بشكل “غير معقول” وتصرفاته المثيرة للقلق العميق إزاء ما يتعلق بضمان الأمن القومي.