المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

احبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الاربعاء، عملية تهريب كمية من المخدرات على واجهة إحدى وحداتها، حسب ما صرح به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر في بيان اليوم الخميس، ان المنطقة العسكرية الشمالية طبقت قواعد الاشتباك بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون الاقتراب من الحدود الأردنية، ما أدى إلى فرارهم.

وأضاف، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 348 كف حشيش و803 حبات مخدرة نوع كبتاجون وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

واشار المصدر، الى أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة تسلل عبر الحدود.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة