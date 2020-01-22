مفعول القهوة يبدأ بعد تناولها بـ 30 دقيقة والاكثار منها مُضر

يربط معظم الناس الكافيين بالقهوة، بيد أن هذه المادة المنشطة موجودة أيضا في مشروبات الطاقة والشاي الأخضر والأسود والكولا وحتى مشروب الكاكاو، فبعد كم دقيقة من شرب القهوة يبدأ تأثيرها؟

تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم. وفي ألمانيا تأتي على رأس قائمة المشروبات الأكثر استهلاكا. وفي حين يعتمد الكثيرون على القهوة من أجل الاستيقاظ في الصباح أو البقاء مستيقظين وتحسين أداء العمل، يقول البعض إن الكثير من الكافيين مضر للصحة.

وبعد شرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فإن تأثير الكافيين على أداء الجسم لا يبدأ مباشرة، بل يستغرق حوالي ثلاثين دقيقة حتى تظهر فعاليته، وذلك بحسب ما نشرته مجلة شتيرن الألمانية.

وفي حين أثبتت العديد من الاختبارات فوائد للقهوة، وأنها منشطة وتقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب وقدرتها على مقاومة الاكتئاب، ومساعدتها في حرق الدهون بالجسم، يرى الخبراء أن ذلك يأتي فقط من خلال شرب القهوة باعتدال ودون مبالغة.

فالذين يستهلكون القهوة بكثرة معرضون لخطر الآثار الجانبية لها مثل الأرق والعصبية والغثيان، وضربات القلب السريعة أو تشنجات العضلات. وهناك أيضا لدى بعض الناس حساسية لمادة الكافيين، وهو ما قد يسبب العواقب الوخيمة بعد تناولها، ولا سيما أن احتساء القهوة بعد تناول أدوية معينة مثل المضادات الحيوية، له تأثير على طريقة عمل الكافيين في الجسم، وهو ما قد يكون خطرا على صحته.

وبحسب المجلة الالمانية، فإن الاعتدال مختلف من شخص إلى آخر من ناحية عمره، ووزنه وصحته التي يتمتع بها، وتعتبر حوالي أربعمئة ملليغرام يوميا جرعة آمنة للبالغين الأصحاء. وهذا يعادل حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة. ومحتوى الكافيين يعتمد على نوع القهوة ودرجة تحميصها. ولا ينبغي أن تتجاوز جرعة واحدة من الكافيين مئتي ملليغرام.

ومن أجل حساب دقيق لكمية الكافيين المناسبة في الجسم، قام المركز الاتحادي الألماني للتغذية (BZfE) بإنشاء حاسبة خاصة إلكترونية. ويقوم المهتم بإدراج اسمه ووزنه وكمية المشروبات التي تناولها، من قهوة أو شاي أو عصير أو حتى شوكولاتة، لتقوم الآلة بفحص الكمية وإعطاء النسبة التقريبية للكافيين بها.

ويصدر موقع الآلة الحاسبة نصائح للزوار، بأن يشربوا القهوة أو يتوقفوا عن شربها بحسب كمية الكافيين الموجودة في الجسم. وتوجد أيضا معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني حول كيفية عمل الكافيين في الجسم وتأثيره ومقداره المسموح به أثناء الحمل والرضاعة. ومع ذلك، فإن الآلة الحاسبة لا تنطبق على النساء الحوامل.