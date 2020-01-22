مشعل يكذّب المزاعم الفتحاوية والسعودية ويقول لهنية: لو انني مكانك في رئاسة "حماس" لشاركت في عزاء سليماني
أهم العناوين
جرينتش+2 08:44
راكان المجالي يستذكر اول مقابلة اجراها مع السلطان قابوس عام 1973

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني