اغلبية مجلس الشيوخ الامريكي تصوت لاعتماد إجراءات محاكمة ترامب ولكنها لا تتجه الى عزله

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء ، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

وقد اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء المقترح الذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب،حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.

ووفا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق المتعلقة بالمسائلة قبل الساعة 9.00 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويجب ان يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11.00.

وسيبدأ النقاش بين الطرفين في الساعة 13.00، على أن يتم منح جانب الدفاع جلستين في مجلس الشيوخ.

بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه 16 ساعة لطرح الأسئلة على الأحزاب، والتي بدورها ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة.

لا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ طرح الأسئلة إلا بشكل خطي من خلال القاضي جون روبرتس، كما حدد القرار قواعد لاستدعاء الشهود أو الوثائق الإضافية.

هذا وأحال مجلس النواب قضية الإقالة إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لإجراء محاكمة للرئيس.

رئيس القضاة جون روبرتس، سيترأس المحاكمة، وسيكون أعضاء مجلس الشيوخ، بمثابة هيئة المحلفين، بعد أدائهم اليمين الدستورية.

وسيمثل الحزب الديمقراطي سبعة من أعضائه في الكونغرس، بقيادة آدم شيف.

هذا ويكفي ثلثا أصوات أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة الرئيس من السلطة، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لا تنوي عزل ترامب.