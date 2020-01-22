أجواء باردة جدا نهار اليوم وانجماد ليلا ومنخفض جديد غدا

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة لهطول زخات من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتتأثر المملكة، غدا الخميس، بمنخفض جوي يستمر تأثيره حتى مساء الجمعة، ويتوقع سقوط الأمطار مساء في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى، وتكون الأمطار غزيرة مع ساعات منتصف الليل فيما تمتد بعد ذلك إلى المناطق الجنوبية.

وتستمر الأجواء يوم الجمعة باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ويتوقع مع ساعات الفجر أن تسقط زخات من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية، فيما تضعف الهطولات تدريجيا مساء الجمعة، ويتشكل الانجماد ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تضعف تدريجيا مع ساعات المساء والليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 9 – 3 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 5 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة من 4 – إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وفي مناطق البادية والسهول من 11 – 3، وفي مناطق الأغوار من 19 -7، والبحر الميت 19 – 10، وفي خليج العقبة من 19 إلى 10 درجات مئوية.

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