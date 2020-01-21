نتنياهو يربط بين خامنئي وعبد الناصر ويعلن بوقاحة: يجب الانتصار على إيران كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد الوحدة العربية
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جرينتش+2 01:24
قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق يشمل الوجود العسكري التركي ايضا

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