ثلوج وأمطار غزيرة في لواء البترا ودعوات لتوخي الحيطة والحذر

تشهد مناطق لواء البترا منذ صباح اليوم الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار والثلوج، وفقا لغرفة طوارئ سلطة إقليم البترا.

ودعت سلطة إقليم البترا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وتجدد السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ: الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563 ، الحي الجنوبي 032150012 ، المحمية الأثرية 0799031999 .

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