بسبب الظروف الجوية.. تعليق الدوام في جميع مدارس المملكة اليوم

قرر وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محيي الدين توق، تعليق الدوام في جميع مدارس المملكة لهذا اليوم، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقد بدأت مناطق مرتفعة في عجلون، كرأس منيف والقاعدة وعبين عبلين، تشهد منذ صباح اليوم الثلاثاء تساقطا للثلوج.

واكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ سلمان النجادا اهمية ان يتعامل المواطنون بجدية مع التحذيرات بخصوص تطورات الحالة الجوية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة، مشيرا الى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والدوائر المعنية، لاستقبال جميع الشكاوى وملاحظات المواطنين.